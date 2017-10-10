Степанов ударил и отшвырнул любовницу посреди ночи

Бывшая избранница Василия Степанова, актриса Дарья Егорова дала откровенное интервью. Девушка рассказала о приступах, которые случались с артистом, и как стала жертвой одного из них.

Дарья Егорова познакомилась с Василием Степановым в театральном вузе. Вскоре они начали встречаться и даже стали жить вместе. Лишь живя с ним под одной крышей, Дарья стала замечать странное поведение Василия. К примеру, он часами лежал в постели и смотрел в потолок. А однажды назвал ее мамой и вдруг заговорил "тоненьким голоском", спросив у Дарьи, где его резиновый утенок. Егоровой ничего не оставалось, как подыграть ему. "Через секунду Вася пришел в себя, как будто откуда-то вынырнул. Детский лепет резко оборвался. Потом снова улегся на диван и начал смотреть в потолок", – рассказала Егорова.

Дальше – больше. Однажды ночью Дарья проснулась от грохота. Оказалось, Степанов колотил руками по двери, будто боролся с кем-то. "Вспышки агрессии повторялись все чаще, я вжималась в кровать, не зная, что делать. Однажды попыталась его остановить, повисла на руке, тогда он ударил меня, отшвырнул в сторону. Утром ничего не помнил. Я почему-то не боялась за свою жизнь, больше переживала за Васю, его самочувствие, гадала, как ему помочь. Но обсуждать это было невозможно – он просто уходил от таких разговоров, замыкался в себе", – цитирует Дарью Егорову "Коллекция Караван историй".

Состояние Степанова лишь усугублялось. После того, как приступ агрессии накрыл его прямо в институте, Василия увезли в клинику неврозов. Егорова боролась за здоровье возлюбленного, ей помогала и его мать, однако ничего не менялось. Тогда Дарья предположила, что Василия может спасти работа. Ему регулярно поступали предложения, отметила Егорова, однако он от всего отказывался.

Публикация от Дарья Егорова/Darya Egorova (@dasheg) Сен 25 2017 в 12:17 PDT

В итоге, Дарья поняла, что так больше продолжаться не может и предложила Василию расстаться. Она сильно переживала, однако смогла сконцентрироваться на работе и даже нашла нового мужчину. Тем не менее, периодически Степанов появлялся в ее жизни. Он просил помощи, и она старалась оказать ему необходимую поддержку.

Родные Степанова сейчас крайне негативно относятся к Егоровой, хотя раньше у них были хорошие отношения. Сама же Дарья уверена, что семья пытается заработать на Василии. "Нельзя зарабатывать на горе своего ребенка. Когда вижу, как он, бедный, сидит и словно попугай повторяет за родственниками обидные слова, сердце обливается кровью. Ну зачем так издеваться над человеком с нездоровой психикой? То, что творит его мать, грех! Еще раз повторяю: всех денег не заработаешь, ток-шоу не заменит настоящую жизнь, где каждому воздастся по заслугам. Если честно, их семью я вычеркнула из своего прошлого, пусть несут что хотят, они не ведают что творят, ведь вся грязь, которую они бросают в меня, возвратится обратно. Я понимаю, что родные люди Васю сейчас просто используют, его некому защитить от них и той мерзости, которую они несут про нашу с ним жизнь", – заключила Егорова.