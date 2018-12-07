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Беременная Лопырева выставила напоказ увеличившуюся грудь

Виктория Лопырева. Фото: www.globallookpress.com
О беременности Виктории Лопыревой судачат уже несколько недель, однако модель предпочитает не комментировать эту информацию. Теперь красотка опубликовала фото, продемонстрировав свой бюст, который фанаты сочли увеличившимся из-за якобы интересного положения.

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Поводом для слухов о беременности Виктории Лопыревой послужили фотографии и видео, на которых любительница обтягивающих нарядов и разнообразных бикини вдруг стала демонстрировать свободные костюмы или одежду, не сковывающую фигуру.

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Виктория Петровна Лопырева

Виктория Петровна Лопырева модель, телеведущая

Сейчас, по мнению особо наблюдательных фанатов, Виктория с завидной регулярностью выкладывает на своей страничке в социальной сети Instagram старые снимки, а если новые – то крупным планом или в одежде, через которую трудно угадываются параметры фигуры. По мнению фанатов и заинтересованных журналистов, эти обстоятельства намекают на то, что Виктория ждет ребенка.

Гламурная блондинка упорно отмалчивается и продолжает постить свежие фото и видео на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. К примеру, Виктория выложила фотографию, на которой снова запечатлена крупным планом в наряде с внушительным декольте. Наблюдательные подписчики высказали уверенность, что грудь красавицы увеличилась, и это естественно для беременной женщины.

"Ох какая фигура....красотуличка вы Викуля, сколько нежности в Вас (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Конечно, беременность украшает)", "еще не родила, но скоро! Скрывает", "Родила просто счастье любит тишину 🙏", ""а кто папа?"– обсудили новый снимок Лопыревой пользователи Сети.

Кстати, на этот счет ходит много слухов. Согласно одному из них, виновником интересного положения красавицы является Виталий Мутко. Примечательно, что чиновник давно и счастливо женат и имеет двух взрослых дочерей.

Автор: Наталья Аряева7 декабря 2018, 11:14
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Шикарная жизнь счастливой невесты Лопыревой

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