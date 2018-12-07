Специалист поставила диагноз покалеченному сыну Яковлевой

Денис Шальных не перестает эпатировать общественность экспериментами с внешностью. Психиатр, психотерапевт Айна Громова прокомментировала "Дни.ру" поведение наследника знаменитой актрисы Елены Яковлевой.

Ранее молодой человек заявил в Instagram, что удалил пенис. При этом он опубликовал фото с окровавленными ватными дисками и упаковками от лекарств. Скорее всего, Денис пошутил. Однако врач считает, что публичные заявления о такой интимной информации и решение изменить внешность говорят о психологических проблемах у человека.

"Основной мотив, который движет в подобной ситуации – демонстрация, привлечение внимания… За этим обычно стоит глубокая внутренняя нереализованность, определенная ущербность", – вынесла вердикт специалист. По словам Громовой, любой такой человек несчастлив, другой вопрос – насколько внутренняя дисгармония будет проявляться во внешнем мире и каких масштабов она достигнет.

"К сожалению, он не смог на сегодняшний день проявить какие-то иные способности, как-то иначе реализовать таланты и сильные стороны", – констатировала психиатр. "В чем он преуспел – это в кратковременных акциях по привлечению внимания к себе. Для этого использует только один ресурс – внешность, манипулируя с ней в силу своей фантазии", - высказалась Айна Громова.

"Желание публично демонстрировать факты, которые касаются сугубо интимной сферы, говорит о том, что в данный момент это его единственный, деструктивный и разрушающий способ привлечь к себе внимание", - уверена врач. Говоря о татуировках Дениса Шальных, она отметила, что у молодого человека есть внутренняя потребность быть на слуху.

Айна Громова напомнила, что все люди разные, и штампов быть не может. "Главное, чтобы человеку было внутренне комфортно", - заявила специалист.

Денису Шальных не нравится, что за покалеченную татуировками внешность в Сети его стали называть фриком. В свою очередь Елена Яковлева призналась в интервью: сын давно пожалел, что набил так много тату, и даже начал их сводить.