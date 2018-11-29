Всплыли шокирующие данные о сыне Яковлевой

Елена Яковлева показала, как ее наследник выглядел в детстве. Актриса опубликовала в Instagram архивное фото с Денисом Шальных.

На снимке мальчишку не узнать: красивое, чистое лицо, добрый и открытый взгляд. А рядом – любящая мама. Оба выглядят на фотографии безоблачно счастливыми.

"С сыном несколько лет назад", – подписала кадр Елена. Поклонники были шокированы фото. Ведь сегодня Денис выглядит совершенно иначе – его тело и лицо густо покрывают разнообразные татуировки.

Фолловеры задались вопросом: "Зачем парень так испортил свой внешний вид?" Но нашлись и те, кто встал на сторону молодого человека. Они отметили, что парень и сейчас настоящий красавчик. "У Вас отличный сын! И я уверена, что Вы гордитесь им!", "Вы очень красивые, и мама, и сын, и тогда и сейчас! И не надо причитать над ним и его кожей! Как будто он один такой единственный в мире", – высказались пользователи соцсети.

Отметим, что за свою любовь к нательным рисункам Денис Шальных получил прозвище "фрик". Он недоволен тем, как его называют. Ранее в микроблоге он заявил, что ему обидно слышать такое в свой адрес.

В свою очередь Елена Яковлева признавалась, что о своем увлечении татуировками Денис уже давно пожалел и даже начал их сводить.