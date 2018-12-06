"Больше никакого секса": покалеченный сын Яковлевой заявил об удалении пениса
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram, в приложении Stories Денис Шальных опубликовала провокационный снимок. На фото запечатлен металлический медицинский лоток, наполненный окровавленными ватными дисками и упаковками от лекарственных средств.
Судя по окружающей обстановке кадр был сделан в лечебном учреждении. "После удаления пениса. Больше никакого секса", - подписал снимок на английском языке Денис.
"А как же внуки?!" – закричала бы Елена Яковлева, если бы это заявление Шальных оказалось правдой. Однако, скорее всего, Денис, который с удовольствием шокирует своих подписчиков, так шутит.
В следующих опубликованных видео он появился с маленьким медицинским пластырем на правой скуле. Надо полагать, сын актрисы в очередной раз модифицировал свое тело. Или, как вариант, он немного покалечился, поэтому обратился к врачам.
Напомним, ранее молодой человек увлекался татуировками. Рисунками покрыта большая часть его тела. В свою очередь Елена Яковлева признавалась в интервью, что Денис уже давно пожалел, что набил так много и даже начал их сводить.
Отметим, что за необычный внешний вид Шальных получил прозвище "фрик". В личном микроблоге Денис как-то отметил, что ему обидно слышать такое в свой адрес.
Решение принято
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