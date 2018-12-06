Серябкина в прозрачном платье предъявила подросший живот
Ольга обожает провоцировать публику откровенными нарядами. Знаменитость с удовольствием демонстрирует пышный бюст, плоский живот и осиную талию. Поклонники всегда приходили в восторг от нескромных костюмов артистки, однако, судя по всему, эти времена прошли.
На прошедшем новогоднем шоу "SnowПати 4" Ольга выглядела очень необычно. Она появилась на мероприятии в прозрачном белом платье с атласными полосами.
Фанаты группы SEREBRO не узнали девушку. Красотка очень изменилась: грудь и плечи заметно располнели, а живот подрос. А уж после того как фотоотчет с мероприятия появился в Сети, поползли слухи, что артистка в положении. Естественно, были и те, кто не поверил в сплетни о скором материнстве – Серябкину упрекнули в отсутствии вкуса.
"Беременность походу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Все супер только можно было поприличней одеться.очень дешево смотрится.явно не Gaga", "Так похожа на беременняшку 😅🐣", "Кабанчик такой миленький", - писали интернет– обыватели.
Напомним, недавно стало известно, что Ольга Серябкина покидает группу SEREBRO. Артистка сообщила поклонникам, что будет заниматься сольным проектом. К слову, вполне вероятно, что звезда решила оставить коллектив из-за перемен в личной жизни. Добавим, что вслед за Серябкиной на вольные хлеба отправились и остальные участницы – Татьяна Моргунова и Екатерина Кищук.
Решение принято
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