Подробности жуткого нападения пьяных хулиганов на Серябкину

Появилась информация, как 33-летняя певица спаслась от злоумышленников в центре Москвы. Ольгу Серябкину защитил таксист сервиса Gett.

Подвыпившие парни пыталась своровать у исполнительницы сумочку, когда та садилась в такси. Прохожие шли мимо, не обращая внимания на происходящее.

Телохранителя рядом с Серябкиной в тот момент не было. Звезде стало по-настоящему жутко. Тогда в ситуацию вмешался таксист. "Русский Стетхем" эпично раскидал чуваков и галантно посадил даму в машинку – прямо как в "Перевозчике", - передает Telegram-канал Mash.

К счастью, все закончилось благополучно. С Ольгой все в порядке.

Напомним, в начале ноября певица попала в больницу за сутки до сольного концерта. О госпитализации сообщила сама Ольга Серябкина. Артистка опубликовала в Instagram фотографию, на которой видна ее рука с катетерами от капельницы.

Как писали "Дни.ру", в октябре этого года продюсер Максим Фадеев объявил об уходе Ольги из коллектива Serebro. По его словам, все силы певица отдаст сольной карьере. Также продюсер заявил, что с уходом Серябкиной деятельность группы не остановится. Более того, у Фадеева на нее большие планы.