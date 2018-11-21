Меркантильной Боне поставили неутешительный диагноз

Долговременные отношения с мужчинами у модели и бывшей участницы "Дома-2" Виктории Бони не складываются. Психолог выяснил, в чем причина ее любовных неудач.

Кажется, что судьба Виктории Бони складывается как нельзя лучше. О любовных подвигах модели и ее партнерах – весьма состоятельных мужчинах – слышали все. Но есть и проблема – ни один из кавалеров возле Виктории надолго не задерживался.

На заре бурной юности модель подозревали в романе с рэпером Тимати – музыкантом далеко не бедным. Позже женихом Бони называли бразильского футболиста Веллитона. Ребенка Виктория родила от ирландского миллиардера Алекса Смерфита. А в последнее время, как сообщали СМИ, модель жила за счет французского миллиардера Пьера Андюрана.

Многие называли Викторию охотницей за миллиардерами и содержанкой. Однако это неверно, считает психолог Анна Завгороднева.

"Я не считаю, что Боня – содержанка. У нее не кристальная репутация, но она реализовала себя в жизни. Виктория вела программы на ТВ – например, проект "Каникулы в Мексике – 2". Боня снялась в клипах ведущих российских звезд. Ее точно нельзя назвать девушкой без профессии, которая не умеет зарабатывать. Причем в период отношений с сыном миллиардера Алексом Смерфитом Вика активно участвовала в различных проектах и зарабатывала деньги", – отмечает психолог.

По мнению Завгородневой, главная проблема Виктории в том, что она выбирает не тех мужчин. Она меркантильна, но если человек – миллиардер, это не значит, что он готов легко расставаться с деньгами, сказала эксперт портала EG.ru.

Два последних романа Виктории были с европейскими мужчинами – ирландец и француз. Возможно, сказалась разница менталитетов. Русский мужчина считает нормой заплатить за девушку в кафе. Для европейца же нормально разделить расходы пополам. Возможно, Смерфит и Андюран не были готовы обеспечивать Боню – считали, что она сама может зарабатывать. А может, пообещали Виктории взять на себя все расходы – а потом передумали.