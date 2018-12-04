Разгневанные Украинцы нашли способ добраться до Киркорова

Никакие запреты не смогут лишить украинцев возможности смотреть в новогоднюю ночь программы с участием российских артистов – если они, конечно, этого пожелают. Кроме телетрансляций существует интернет с записями этих передач. А лица в новогодних "Голубых огоньках" все равно из года в год те же самые.

Украинские телеканалы лишатся лицензии, если решат транслировать новогодние программы с участием российских артистов, попавших в "черный список". По мнению вице-премьера Незалежной Вячеслава Кириленко, эти деятели культуры представляют угрозу национальной безопасности.

"Надеюсь, что накануне всех этих праздников каналы сами прошерстят собственную программную сетку. Крутите украинское", – заявил вице-премьер в эфире украинского ТВ.

Украинских зрителей таким запретами не напугаешь, уверен член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

"В "Голубых огоньках" из года в год одни и те же лица. Украинцы спокойно могут зайти в Интернет – и, если уж совсем затоскуют по российским "Голубым огонькам", то в новогоднюю ночь можно устроить ретроспективу по ним последних лет десяти. Уверен, что разницы никакой не будет с новым "творением". Без Киркорова, Баскова, Леонтьева и Пугачевой они в новогоднюю ночь не останутся", – сказал Манукян в интервью Дням.Ру.

Эксперт убежден, что и Софию Ротару при желании зритель увидит – но уже в украинском "Голубом огоньке". Так что повода для переживаний нет.

"Дорогие мои украинцы, плюйте вы на любые запреты. Вы же свободные люди, не слушайте вы этого Кириленко", – сказал Манукян. По словам эксперта, в конце концов, сегодня и телевизоры уже анахронизм – на дворе 21-й век. Те же российские новогодние передачи при большом желании можно смотреть через интернет в прямом эфире.