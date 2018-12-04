Харламов в странной позе раскрыл главный секрет

Озарения у резидента Comedy Club Гарика Харламова случаются во сне. Секрет успеха своих шуток юморист раскрыл в новом посте в Instagram.

"Поза эмбриона" способствует мыслительному процессу – это Гарик Харламов определил опытным путем. Именно в таком состоянии ему легче всего придумывать шутки в первой половине дня. Снимок, запечатлевший артиста во время творческого процесса, появился в его микроблоге.

Главное – перед тем, как заснуть на диване, не забыть поставить в ногах включенный ноутбук. Печатать на нем можно даже пальцами ног. По словам юмориста, это "стиль Менделеева"."Работа кипит! Нет ничего веселее, чем придумывать шутки!", – подписал фото Гарик.

Поклонники Харламова не могли пропустить такой повод для шуток. В комментариях они предположили, что именно из-за любви ко сну Гарик и получил свое прозвище "Бульдог". Другие отметили, что только наличие кожаного дивана мешает принять артиста за бездомного бродягу. А некоторые вообще решили, что Харламов "спекся", пишет EG.ru.

О непунктуальности одного из самых популярных резидентов Comedy Club Гарике Харламове известно не только его коллегам, но даже многочисленным поклонникам. Юморист неоднократно опаздывал на различные встречи и мероприятия, об этом уже сочиняют легенды.

Его друзья Павел Воля и Гарик Мартиросян как-то пытались перевоспитать Харламова. Однако им пришлось признать, что Гарик неисправим - настоящий "Бульдог".