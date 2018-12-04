Звезда "Игры престолов" изуродовала себя

Английская актриса Мэйси Уильямс недавно завершила съемки в финальном восьмом сезоне сериала "Игра престолов". Поклонники обратили внимание, что в последнее время 21-летняя звезда любит экспериментировать с внешностью. Однако не все ее новые образы можно назвать удачными.

В минувшие выходные актриса побывала на фестивале журнала ELLE в Лондоне, где вместе с коллегой Линой Хиди поговорила о своем поколении. Для мероприятия Уильямс выбрала черный джемпер с изображением красного динозавра, черные брюки и ботинки с леопардовым принтом. Дерзкий образ она дополнила чокером. Многие из присутствующих обратили внимание, что девушка покрасила свои каштановые волосы в розовый цвет.

Однако такой подростковый образ Мэйси не всем пришелся по душе. Многие пользователи Сети считают, что звезда должна носить элегантные платья и вернуть волосам натуральный цвет.

Недавно актриса рассказала, что ее финальная сцена в сериале "Игра престолов" была "красивой", но отметила, что героиня Арья Старк так и осталась "одинокой". В то же время Уильямс отказалась раскрывать дальнейшие детали сюжета.

Ранее актер Николай Костер-Вальдау, исполнивший роль Джейме Ланнистера, сообщил, что в финальном сезоне "все кусочки мозаики встанут на свои места". "Когда я читал сценарий… Многие эпизоды я принял, но некоторые сцены были для меня шокирующими и неожиданными". Он также отметил, что не все поклонники будут довольны концом киноленты. "Я считаю, что сериал, который длился восемь лет, очень трудно закончить", – заключил он.

Создатели телесериала, основанного на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Р.Р. Мартина, уже назвали точную дату выхода восьмого сезона. Поклонники узнают, чем закончилась борьба за Железный трон, в апреле 2019 года.