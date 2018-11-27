Актриса сериала "Игра престолов" шокировала дешевым нарядом
Актриса посетила вечеринку английской телеведущей Ферн Коттон, организованной в честь выхода ее новой коллекции совместно с брендом Cath Kidston. Натали продемонстрировала полный образ от Mango. Она примерила макси-платье с анималистическим принтом и дополнила его коричневыми ботильонами. Многие назвали наряд актрисы "Игры престолов" удачным даже несмотря на простоту.
Сейчас Дормер активно занимается продвижением нового драматического телесериала "Пикник у Висячей скалы", где сыграла директора школы миссис Эппльярд. В ее учебном заведении мистическим образом начинают пропадать школьницы. В апреле этого года на американском фестивале Трайбека Натали уже рассказала о новой роли. "Люди говорят мне: "Ты любишь играть сильных женщин", и я им отвечаю: "Я действительно люблю играть сложных героинь, которые встречаются лицом к лицу со своими страхами и пытаются их победить", – поделилась она.
Английская актриса Натали Дормер окончила Академию драматического искусства Уэббера Дугласа. Наибольшую известность приобрела после роли Маргери Тирелл в "Игре престолов". Дормер также появилась в лентах "Голодные игры: Сойка-пересмешница", "Казанова", "Гонка" и историческом сериале "Тюдоры".
Недавно в Сети был опубликован первый снимок со съемок финального восьмого сезона фэнтезийного телесериала по циклу романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Р.Р. Мартина. Фотография Дейенерис Таргариен и ее племянника Джона Сноу появилась на обложке американского журнала Entertainment Weekly.
Создатели сериала недавно сообщили, что финальный сезон стартует в
апреле 2019 года. В финале "Игры престолов" герои будут бороться за Железный трон – символ верховной власти над Семью Королевствами.
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