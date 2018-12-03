Остались рваные раны: Олешко испортил лицо Королевой

Александр Олешко едва не оставил без глаза Наташу Королеву. После инцидента у певицы были рваные раны.

Наташа Королева талантлива не только на сцене, но и на кухне. Артистка на протяжении нескольких лет вела кулинарное шоу "Время обедать" на Первом канале. Во время съемок одной из программ и произошел инцидент, едва не оставивший певицу без глаза.

В тот раз соведущим Королевой был артист Александр Олешко. Наташа попросила его шутки ради макнуть ее лицом в торт. Но оба забыли, что в кулинарном шедевре остались подставки для свечей.

"Это была ее юбилейная программа, и Наташа мне говорит: "Слушай, когда появится торт, ты меня туда аккуратненько макни, чтобы было эффектно". А там был какой-то штырь, то есть свечки убрали, и там остались такие подставки. И Наташа глазом попала как раз на этот штырь", – рассказал Олешко.

После съемок Королевой пришлось срочно обратиться к врачам. "У меня теперь под этим глазом два шва! Это были две рваные раны, которые зашивал пластический хирург", – заметила артистка. Королева была гостьей программы "Сегодня вечером", посвященной ее 45-летнему юбилею, пишет EG.ru.

Недавно певица выложила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографии и видео своих каникул, которые провела в Италии. На одном снимке артистка запечатлена возле фонтана Треви. Поклонники обратили внимание на наряд Наташи.

Певица выбрала для прогулок по Риму черную куртку, черные спортивные штаны и кроссовки. Завершили образ убранные в два пучка волосы и сумка через плечо. Почему-то вид артистки произвел неоднозначное впечатление на фанатов. Некоторые сочли Наташу молодящейся, а кто-то распек за большую дырку на коленке.

