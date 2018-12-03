Босиком по сугробам: истеричная звезда шоу "Дом-2" преследовала любовника

Милена Безбородова и Леша Безус переживают кризис в отношениях. Участники телепроекта "Дом-2" советуют молодым людям поскорее расстаться.

Прошлой ночью на поляне было неспокойно. Леша и Милена ругались прямо под окнами Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко. Жуткий скандал звезд реалити-шоу "Дом-2" засняли камеры видеонаблюдения.

Леша кричал на возлюбленную, заставляя вернуться в дом. Девушка была явно не в себе: стояла на заснеженном дворе без верхней одежды и обуви. Рыдающая Безбородова громко требовала вернуть ей телефон. Судя по всему, она преследовала убегающего любовника, пытаясь отобрать смартфон.

На шум прибежал Дмитрий Дмитренко. Судя по внешнему виду, тот был в трусах и куртке, громкие звуки вытащили его из постели. Дмитрий очень удивился, увидев Милену, стоящую в одних носках. Он попросил парочку вернуться в дом и не будить его восьмимесячную дочь.

Увещевания Дмитренко не повлияли на скандалистов. Парочка продолжила препираться, наплевав на спокойный сон других жителей "Дома-2".

"Это походу последняя остановка до психушки… м… да….. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", " В телефоне наверное что-то накосячила", "Они друг друга стоят. Если хотел то расстались бы. Он боится уйти на голосовании", "Милена -жуткая, дипрессивная, вечно ноющая истеричка!!! Из веселого паренька сделала психа!!! Накапайте ей корвалола в оба глаза, в ноздри, в уши!!! Короче – везде!!! Может утихнет???", "Организаторы, звери конечные! Видят же что у девушки психика нарушена, дальше ее психопаткой делают до суицида так довести можно! Отправте ее домой пусть учиться идет образованием занимается", – отреагировали на происходящее поклонники телестройки.

Примечательно, что все вокруг – родственники, друзья и другие участники "Дома-2" - советуют Безбородовой и Безусу расстаться. Даже дедушка Милены, который ни разу не видел ни ее саму, ни ее возлюбленного из шоу "Дом-2", настаивает на разрыве.