Напуганный извращенцами участник "Дома-2" бросился наутек
После ухода из "Дома-2" Шалюкову поступило предложение от европейской компании. Красавцу обещали бесплатный перелет во Францию, оплату проживания в гостинице, хорошую заработную плату.
Между тем работодатель не сообщил Никите, чем именно тот будет заниматься. К слову, соблазненный перспективами экс-участник телестройки даже не задался этим вопросом. На радостях собрал вещи и отправился в путешествие.
Однако уже в Европе до Шалюкова дошло, что его пригласили сниматься в фильмах для взрослых. Молодого человека привезли в студию, где обнаженные актеры и актрисы ублажали себя и друг друга на камеру. Никиту попросили ласкать свое тело, а потом удовлетворить девушек.
Ошарашенная звезда "Дома-2" приняла единственное на тот момент верное решение – бежать куда глаза глядят. Как стало известно Dom2Life.ru, побег дался Никите нелегко, но уже сегодня он должен вернуться в Россию.
Шалюков понимает, что деньги, которые потратили на его проживание и перелет, придется возвращать. Как скоро к молодому человеку придут разъяренные работодатели, покажет время.
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