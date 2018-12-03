Разгневанный Лещенко набросился на робкого мальчишку Крида

Певец Лев Лещенко обрушился с критикой на молодых исполнителей. Своими мыслями о творчестве современных артистов он поделился в эфире программы "Выход в люди" с Леонидом Закошанским.

Лещенко считает, что среди исполнителей, популярных у молодежи, практически не встречается ярких личностей. Большинство из них очень похожи. Он также признался, что ему бывает очень сложно различить голоса молодых звезд. Из всех артистов он смог бы выделить только Полину Гагарину, но только потому, что ее песни очень популярны.

"Это все связано с отсутствием индивидуальности. Понимаете, сейчас все девочки поют абсолютно одним звуком. Вы кого-то можете отличить, когда звучит современная песня? Ну, может там кого-то и узнаете. Полину Гагарину, например, но только потому, что у нее раскрученный репертуар и голос узнаваемый. А еще десяток других – нет. Вот они поют, и кто они?" – заявил певец.

С ним согласен юморист Максим Галкин. Недавно муж Пугачевой рассказал, что не может пародировать звезд современной эстрады, потому что у них нет ярких черт, за которые можно зацепиться. "Я вчера с Галкиным сидел, и он говорит: "Для того, чтобы сделать пародию на Нюшу там или на Егора Крида, мне надо их возить с собой!" – цитирует Лещенко EG.ru. По мнению певца, Крид мало известен широкой публике и у него "нет принципов, которые можно было бы пародировать".

Недавно Лев Лещенко стал наставником в шоу "Голос 60+". Певец признал, что телевидение начинает играть все меньшую роль в судьбе музыкантов. Единственный выход – интернет. "Алексеев и Егор Крид не имели эфиров, но стали популярными благодаря Всемирной сети. "Грибы", "Монетка" набирают популярность благодаря интернету, без эфиров", – подчеркнул артист.