"Головой о стену": Навка рассказала о жутких унижениях

Татьяна Навка рассказала о самом сложном периоде в жизни. Тогда фигуристке было всего 14 лет.

Мама Татьяны – Раиса Анатольевна – не может сдержать слез, вспоминая, что когда-то отправила наследницу одну в Москву. Девочка грезила фигурным катанием, но в родном Днепропетровске у будущей звезды не было никаких перспектив.

Ради возможности получать уроки у профессионалов Татьяне пришлось скитаться по съемным квартирам. Будущая чемпионка многое вынесла. Однажды ей довелось ночевать на Курском вокзале: хозяйка выкинула ее из арендованной комнаты на улицу.

В тот период Навка тренировалась у Натальи Дубовой. Тренер держала воспитанницу в ежовых рукавицах, пристально следила за ее весом. "Она меня постоянно взвешивала, закрывала в раздевалках на ночь, чтобы я не могла поехать домой и поесть. Между тренировками закрывала в спортзале, чтобы у меня не было возможности пойти в какую-нибудь кафешку и съесть пирожок", - вспоминает фигуристка.

Как-то утром весы показали 53 килограмма. Дубова приказала Навке уже к вечеру сбросить 500 граммов. Девушка тренировалась шесть часов и в перерыве между прокатами съела три персика и выпила чай. В результате вечером, вместо того чтобы скинуть, Татьяна набрала полкилограмма.

Юная спортсменка рассказала про перекус, за что получила легкий подзатыльник. "А весы были советские, которые ходили под ногами. Я не удержалась: она меня по голове – и я о стенку головой падаю с этих весов. У меня слезы, мне так было обидно, что такое унижение – головой о стенку. Она, конечно, сама не ожидала, что так случится, но она же не будет отступать, она продолжает наезжать: "Мало ли тут упала. Вставай!" – поведала Татьяна в рамках влога "Душевный разговор", который опубликован на сайте YouTube.

В наказание Наталья пыталась заставить воспитанницу бежать кросс, однако Навка решила показать характер – молча оделась, оставила коньки и ушла домой, хлопнув дверью. Фигуристка начала думать о поиске другого тренера, однако спустя время Дубова извинилась и конфликт был исчерпан.