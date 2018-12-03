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"Головой о стену": Навка рассказала о жутких унижениях

Татьяна Навка. Фото: www.globallookpress.com
Татьяна Навка рассказала о самом сложном периоде в жизни. Тогда фигуристке было всего 14 лет.
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Мама Татьяны – Раиса Анатольевна – не может сдержать слез, вспоминая, что когда-то отправила наследницу одну в Москву. Девочка грезила фигурным катанием, но в родном Днепропетровске у будущей звезды не было никаких перспектив.

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 Татьяна Александровна Навка

Татьяна Александровна Навка фигуристка

Ради возможности получать уроки у профессионалов Татьяне пришлось скитаться по съемным квартирам. Будущая чемпионка многое вынесла. Однажды ей довелось ночевать на Курском вокзале: хозяйка выкинула ее из арендованной комнаты на улицу.

В тот период Навка тренировалась у Натальи Дубовой. Тренер держала воспитанницу в ежовых рукавицах, пристально следила за ее весом. "Она меня постоянно взвешивала, закрывала в раздевалках на ночь, чтобы я не могла поехать домой и поесть. Между тренировками закрывала в спортзале, чтобы у меня не было возможности пойти в какую-нибудь кафешку и съесть пирожок", - вспоминает фигуристка.

Как-то утром весы показали 53 килограмма. Дубова приказала Навке уже к вечеру сбросить 500 граммов. Девушка тренировалась шесть часов и в перерыве между прокатами съела три персика и выпила чай. В результате вечером, вместо того чтобы скинуть, Татьяна набрала полкилограмма.

Юная спортсменка рассказала про перекус, за что получила легкий подзатыльник. "А весы были советские, которые ходили под ногами. Я не удержалась: она меня по голове – и я о стенку головой падаю с этих весов. У меня слезы, мне так было обидно, что такое унижение – головой о стенку. Она, конечно, сама не ожидала, что так случится, но она же не будет отступать, она продолжает наезжать: "Мало ли тут упала. Вставай!" – поведала Татьяна в рамках влога "Душевный разговор", который опубликован на сайте YouTube.

В наказание Наталья пыталась заставить воспитанницу бежать кросс, однако Навка решила показать характер – молча оделась, оставила коньки и ушла домой, хлопнув дверью. Фигуристка начала думать о поиске другого тренера, однако спустя время Дубова извинилась и конфликт был исчерпан.

Автор: Руслана Алексеева3 декабря 2018, 16:14
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