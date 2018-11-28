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Навка раскрыла секрет своей изменившейся внешности

Татьяна Навка. Фото: www.globallookpress.com
Татьяна Навка обнародовала фотографии, на которых представила эксклюзивные часы. Однако фанаты, увидев снимки, расстроились, решив, что прославленная фигуристка прибегла к пластической операции.

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На своей официальной страничке в Instagram Татьяна Навка, являющаяся послом известной ювелирной фирмы в России, презентовала часы под собственным именем. Их отличительной особенностью стал миниатюрный фигурный конек на циферблате.

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Татьяна Александровна Навка

Татьяна Александровна Навка фигуристка

Однако увидев фото, многочисленные поклонники не смогли сдержать разочарования. По их мнению, прославленная фигуристка на снимке не похожа на себя. "Что с лицом", "что с ним (ртом) не так? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Зря вы так, Татьяна...", "Пластика очень заметна на самом деле", "Не похожи на себя...", "Вы еще такая молодая.. Хороша собой.. Ну зачем эта пластика? Что вы с собой делаете?" – прокомментировали пользователи Сети.

Интересно, что Татьяна Навка ответила на замечания подписчиков. "Честно, это фотошоп", – объяснила свое преображение прославленная фигуристка. Ранее спортсменка заставила говорить о себе, когда посетила ежегодную премию журнала "ОК!".

Для торжественного вечера она выбрала темное дизайнерское коктейльное платье до колен. А через декольте отчетливо виднелась соблазнительная упругая грудь Татьяны. Хозяин вечера – главный редактор журнала "ОК!" Вадим Верник – обомлел от такой красоты и осыпал фигуристку комплиментами.

Напомним, после ухода из большого спорта Татьяна Навка стала выступать в различных шоу и ледовых постановках. Она была замужем за тренером Александром Жулиным. У пары есть общая дочь – 18-летняя Александра. Она занималась большим теннисом, однако ей пришлось оставить свое увлечение спортом из-за травмы.

Автор: Наталья Аряева28 ноября 2018, 16:50
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