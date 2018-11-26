Юная дочь Навки показала обручальное кольцо
Старшая дочь Татьяны Навки Александра Жулина только окончила школу. 18-летняя выпускница поступила в МГИМО на факультет международных экономических отношений. До недавнего времени Александра занималась музыкой. Под псевдонимом Алексия она записала несколько песен и даже сняла клипы на них. А до этого Жулина десять лет посвятила теннису, однако из-за травмы была вынуждена расстаться со спортом.
В таком насыщенном графике Александра нашла лазейку, чтобы устроить свою личную жизнь. О том, что у 18-летней блондинки все в порядке в этом плане, общественность сделала вывод после того, как Жулина на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, в приложении Stories, продемонстрировала руку с кольцом на безымянном пальце. Несмотря на то что сейчас изображение недоступно, многие СМИ успели скопировать его.
Издание StarHit высказало предположение, что таким образом Александра Жулина продемонстрировала новый статус – невесты. Однако на самом ли деле 18-летняя красавица намерена в скором времени выйти замуж пока не известно. Александра ведет довольно закрытый образ жизни, о своих романтических отношениях она предпочитает не распространяться. Ее мать Татьяна Навка в многочисленных интервью тоже не затрагивает эту тему, обсуждая лишь общественные достижения старшей наследницы.
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