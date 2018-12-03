"С меня хватит": Тодоренко надоело спорить с Топаловым

Регина Тодоренко совсем скоро подарит первенца своему супругу, популярному исполнителю Владу Топалову. А пока телеведущая и певец дали совместное интервью. в котором рассказали о свадьбе и ссорах.

В середине декабря Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые станут родителями. Незадолго до радостного события влюбленные оформили отношения. Бракосочетание прошло в будничном формате: жених и гости были облачены в светлые рубашки и джинсы, невеста блистала в бежевом платье. После ЗАГСа новоиспеченные супруги и гости отправились на банкет в одно из столичных заведений. Регина и Влад намерены устроить грандиозное торжество весной или летом. "Когда смогу надеть красивое, элегантное платье на худое тельце. Мечтаю о тематическом торжестве на каком-­нибудь островке в Европе", – призналась Тодоренко.

По словам Регины, лишь спустя несколько дней она осознала, что стала женой Влада. "Все стало другим. С мужем ничего не страшно. Как за каменной стеной", – сказала телеведущая. Однако не все радужно в отношениях пары, бывают и конфликты. Более того, Регина не стала скрывать, что у них с Владом на все разные взгляды и во многих вопросах не сходятся.

"Как все люди, конфликтуем из-за одних и тех же вещей: почему опоздала, трубку не взял... Главное, что есть обоюдное желание прийти к компромиссу. Нет иллюзии сказки. Поэтому ругаемся, но как-то спокойно", – сообщил Топалов.

"Именно так. Отличная формулировка! Иной раз звоню папе: "Ну все, с меня хватит, надоело спорить!" Он в ответ: "Так это хорошо. Обтачиваете углы. Вот мы с мамой 35 лет вместе, и до сих пор случаются конфликты", – рассказала Регина Тодоренко в интервью StarHit.