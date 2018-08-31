40-летняя Екатерина Климова решилась на шокирующую откровенность

Актриса Екатерина Климова поддалась всеобщему тренду на селфи без макияжа. Поклонники оценили откровенный жест звезды.

Климова опубликовала в своем микроблоге пару фотографий, на которых запечатлена без мейкапа. На снимках артистка загадочно улыбается.

Поклонники заметили, что 40-летняя Екатерина отлично выглядит для своих лет. Мама четверых детей кажется совсем юной без декоративной косметики. У нее нет выраженных морщин, синяков под глазами, здоровый цвет лица – и это несмотря на плотный рабочий график и постоянную заботу о наследниках. Особо знаменитость хвалили за естественность, ведь не каждая звезда в ее возрасте может похвастаться этим.

"Просто не оторвать глаз!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вы мой идеал, Екатерина! 🙏😊 Спасибо за такую вашу внутреннюю и внешнюю красоту💐 Как только удаётся при таком активном образе жизни, в голове не укладывается😏 Восхищаюсь! 🤗", "Как же приятно смотреть на натуральное красоту...без перекачанных губ..и так далее... Умница, красавица, талантливая...", "Просто прелестна)) Причем, естественная красота, что такая редкость в наше время!", "Екатерина,вы невероятная красотка!и при этом будучи многодетной мамой,ну шик👌!поделитесь секретом,как сохранить такие шикарные волосы при таком количестве беременностей?😯генетика?спасибо", – писали восхищенные фолловеры.

Напомним, у Климовой четыре ребенка от трех браков. Две девочки и два мальчика – Елизавета Хорошилова, Корней Петренко, Матвей Петренко и Бэлла Месхи. В одном из последних интервью Екатерина посетовала, что быть многодетной матерью очень тяжело. Однако у актрисы никогда не возникало даже мыслей о том, чтобы сделать аборт, хотя и не все ее дети были запланированы. По словам звезды, порой у нее не хватает времени на общение с отпрысками. Но Климова не может жить без профессии, поэтому вынуждена совмещать карьеру и материнство.