Преобразившаяся Гузеева показала подноготную новогоднего огонька

Лариса Гузеева, как и многие отечественные знаменитости, занята в съемках передач, которые покажут в Новый год. Популярная актриса и ведущая показала, как идет работа, чем весьма удивила поклонников.

Съемки программ, которые обычно транслируются в новогоднюю ночь, начинаются еще в середине ноября. Для рядового зрителя это кажется странным, многие убеждены, что отечественные знаменитости предпочитают проводить Новый год не с семьей, друзьями и близкими, а перед камерами.

Сейчас же, с развитием социальных сетей, не стало секретом, что артисты принимают участие в новогодних программах за месяц (а то и больше) до главного события года. Впрочем, многие знаменитости не скрывают, что действительно предпочитают в Новый год не сидеть перед телевизором дома, а выступить на каком-нибудь корпоративе за внушительные деньги.

Однако подавляющее большинство артистов все же выбирают между работой в новогоднюю ночь и семьей второе. Для этого они заранее стараются выполнить все договоренности, поучаствовать в большом объеме съемок за наименьшее время, чтобы потом со спокойной душой предаться вожделенному отдыху.

Среди таких звезд – и популярная актриса, телеведущая Лариса Гузеева. Артистка снялась в новогоднем огоньке, со съемок которого выложила отрывок на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Рабочий момент. Началась самая нервная предновогодняя неделя – соберитесь! Все успеем!" – поддержала подписчиков Гузеева, показав подноготную съемок новогодней передачи.

Лариса предстала перед зрителями в роскошном темном блестящем платье, с эффектным макияжем и с бокалом шампанского. На заднем плане танцевали люди. Интересно, что они двигались без всякой музыки. Многие подписчики выразили свои впечатления от того, как делаются такие новогодние программы.

"Я тоже хочу так бегать впустую и молча, как задний фон. А так потом красиво смонтируют (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Лариса шикарна!!! А на заднем плане😂😂😂😂", "Спасибо за пост))) Как много вы трудитесь, чтоб потом было все красиво👍🌹🌹🌹. Не каждый сможет выдержать такой труд! Мне очень нравится видеть рабочии моменты, на мой взгляд больше ценишь потом всех кто работает над фильмом, передачей👍💖)))", "Волшебная сила искусства!!!" – высказались подписчики Ларисы Гузеевой.