Асмус рассказала о пикантной встрече с известным актером

Кристина Асмус поделилась деталями своей биографии на странице в Instagram. Популярная российская актриса призналась, что целовалась с самим Аленом Делоном.

Кристина представила на суд поклонников десять фактов о себе. Актриса рассказала о привычках и о том, что она любит. А в конце решилась на шокирующее признание.

Начала Кристина с того, что не ориентируется по дням недели – только по числам месяца. Пишет актриса почему-то только печатными буквами. И не может заснуть, если вдруг проснулась раньше будильника.

Кроме того, Асмус не смотрит телевизор, не ест плохо прожаренное мясо и очень любит горячую воду: актриса может часами париться в ванной.

У Кристины очень хорошая зрительная память. Актриса призналась, что буквально помешана на ухоженных ногтях, может дважды в неделю делать маникюр. А когда нервничает, ее шея покрывается красными пятнами.

Последний пункт удивил поклонников Кристины. Некоторые заметили, что не стоит публично говорить "о своих бывших". "Я целовалась с Аленом Делоном на одной из улиц Парижа", – написала Асмус. Кристина поспешила успокоить подписчиков: с Гариком Харламовым, который впоследствии стал ее мужем, они тогда знакомы не были.

Не так давно актриса рассказала о трудном детстве: Кристина десять лет занималась спортивной гимнастикой. Ежедневные тренировки Асмус терпеть не могла и пользовалась любой возможностью, что их избежать. По словам актрисы, гимнастика ее просто "пожирала" – так что она набралась смелости и рассказала о проблеме родителям.



Кристина Асмус с 2013 года замужем за шоуменом Гариком Харламовым. В январе 2015-го у супругов родилась дочь Анастасия.

