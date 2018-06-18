Красотку-модель застукали с необычным любовником
Судя по всему, парень не на шутку влюблен в Эмили и хочет, чтобы она узнала о нем. Он выкладывает на своей странице в Instagram множество пикантных фото, утверждая, что встречается с моделью.
На снимках Ратаковски и ее "парень" прекрасно проводят время вместе: жарят шашлыки, загорают на пляже, посещают светские мероприятия и нежатся в постели. Можно было бы одобрить необычный для звезды с мировым именем выбор пары, но все снимки – ни что иное, как фотошоп.
Парень радует коллажами с Эмили своих фолловеров. Они же, в свою очередь, жлают ему счастья и развития их "отношений".
Эмили Ратаковски родилась 7 июня 1991 года. Стала широко известна после того, как снялась топлес в клипе Робина Тика "Blurred Lines". В ее фильмографии более десятка ролей, в том числе в драме Дона Чидла "128 ударов сердца в минуту".
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