Красотку-модель застукали с необычным любовником

Знаменитая американская модель и актриса Эмили Ратаковски предстала с новым "бойфрендом". Поклонник звезды по имени Макс из Новосибирска регулярно публикует их совместные фото.



Судя по всему, парень не на шутку влюблен в Эмили и хочет, чтобы она узнала о нем. Он выкладывает на своей странице в Instagram множество пикантных фото, утверждая, что встречается с моделью.

Публикация от MAX (@maxgluxix454) 1 Июн 2018 в 8:36 PDT

Публикация от MAX (@maxgluxix454) 28 Сен 2017 в 5:20 PDT

На снимках Ратаковски и ее "парень" прекрасно проводят время вместе: жарят шашлыки, загорают на пляже, посещают светские мероприятия и нежатся в постели. Можно было бы одобрить необычный для звезды с мировым именем выбор пары, но все снимки – ни что иное, как фотошоп.

Публикация от MAX (@maxgluxix454) 19 Июн 2017 в 9:36 PDT

Публикация от MAX (@maxgluxix454) 14 Май 2017 в 8:00 PDT

Парень радует коллажами с Эмили своих фолловеров. Они же, в свою очередь, жлают ему счастья и развития их "отношений".

Публикация от MAX (@maxgluxix454) 7 Июн 2018 в 8:38 PDT

Публикация от MAX (@maxgluxix454) 23 Май 2018 в 7:33 PDT

Эмили Ратаковски родилась 7 июня 1991 года. Стала широко известна после того, как снялась топлес в клипе Робина Тика "Blurred Lines". В ее фильмографии более десятка ролей, в том числе в драме Дона Чидла "128 ударов сердца в минуту".