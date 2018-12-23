Собчак отправляют на Дом-2 после "измены" Виторгану

Не исключено, что история с разводом звездной пары – очередной пиар-ход Ксении Анатольевны, считают наблюдатели. Подобные истории хороши для проекта "Дом-2", который когда-то вела Собчак.

Участник телестройки "Дом-2" Рустам Солнцев выдвинул свою версию громкого развода Ксении Собчак и Максима Виторгана. Слухи о расставании пары муссируются уже не первую неделю.

По мнению Солнцева, размолвка звезд – это не более чем попытка привлечь к себе внимание, как и прогремевшая на всю страну "утка" о второй беременности Собчак в конце лета. Солнцев сравнил пиар-методы, которые использует некогда кандидат в президенты РФ, с информповодами "Дома-2" и предложил Ксении вернутся на проект, только в качестве участницы.

"Собчак, судя по ее инфоповодам, заскучала по "Дому-2". Ей пора возвращаться, причем участницей. Месяц назад эта звезда полей и огородов зачем-то рассказала, что беременна. Теперь они с мужем разыгрывают расставание. Он постит, как он кушает, ходит на спорт, а у нее типа роман с Константином Богомоловым. Знаешь, немножко белыми нитками шито", – считает Солнцев.

По его мнению, если бы пара действительно расставалась, то они бы "лили слезы", а так – это игра на публику.

Как ранее писали "Дни.ру", слухи о расставании Собчак и Виторгана продолжают усиливаться. Оба сняли обручальные кольца, а друзья пары рассказали СМИ, что супруги намерены встречать 2019-й год порознь. Официального подтверждения этой информации нет – ни Виторган, ни Собчак не подтверждают, как впрочем и не опровергают развод. Единственное, с чем обратилась Ксения к поклонникам, так это с просьбой перестать обсуждать эту тему.