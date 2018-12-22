"Прямо страшно": Гузеева шокировала жуткой фотографией

Популярная актриса и телеведущая Лариса Гузеева получает множество посланий от своих поклонников. Но бывают среди них и не очень приятные. К примеру, несколько раз Гузеевой присылали фотографию ее двойника - чем напугали актрису.

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