"Прямо страшно": Гузеева шокировала жуткой фотографией
Снимок, по словам телеведущей, ей присылают не первый раз. Как считает Гузеева, у изображенной на фотографии модели лишь небольшое отличие от нее – в цвете глаз.
"Мне присылают это фото уже не в первый раз, кто это? Просто двойник...,только цвет глаз другой. Ну надо же... А вы встречали свою копию? Прям страшно...", – подписала публикацию актриса.
Поклонники принялись убеждать Гузееву, что не так уж и похоже фото на нее (скорее всего, чтобы успокоить ведущую программы "Давай поженимся"). "Здесь только глаза Гузеевой", "Совсем не похожа! Кто же это решил...!?", "Красотка и все тут ...", "Вы очень красивая", – успокаивали Ларису подписчики.
Один из пользователей решил глубже проанализировать ситуацию и дать более правдоподобное объяснение. "Видно кто-то вас рисовал по памяти. Вы наверняка муза этого художника", – прокомментировал фото подписчик Гузеевой (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Недавно Лариса Гузеева вышла на снег в одном банном полотенце.На фотографии телеведущая запечатлена стоящей на снегу за сосной. Однако сквозь ветви угадывается обнаженное тело 59-летней артистки. Гузеева вызвала восхищение и восторг у фанатов, а некоторые сравнили ее с балериной Анастасией Волочковой.
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