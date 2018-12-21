Филипп Киркоров откровенно о потере отца

Филипп Киркоров дал одно из самых откровенных интервью. Популярный артист признался, что ему катастрофически не хватает времени на общение с близкими, и неожиданно заявил, что хотел бы извиниться перед отцом.

Филипп Киркоров не скрывает, что является трудоголиком. Более того, он даже экономит на своем отдыхе, и дело тут не в деньгах. а во времени. "Мне постоянно кажется, что если я уеду отдыхать, то обязательно что-то упущу, где-нибудь опоздаю или не успею что-то сделать. А ведь жизнь так быстро течет! Поэтому всегда, когда передо мной стоит выбор: поехать в отпуск или заняться каким-либо делом (выпустить программу, записать новый альбом, снять клип), второе постоянно берет верх", – объяснил певец.

Такой патологической работоспособности не понимают даже его близкие. Если бы мог, я бы растянул сутки на 48 часов. Мне не хватает времени на счастье в личной жизни. Может быть, поэтому я до сих пор один: какой человек выдержит мой график и ритм жизни? Даже самые близкие и родные люди не могут ни поделить меня, ни понять", – констатировал Филипп.

Впрочем, сейчас существует множество способов и средств для общения людей на расстоянии. Этими ухищрениями пользуются дети артиста: дочь Алла-Виктория и сын Мартин. Когда Киркоров на гастролях, то с наследниками все равно может общаться каждый день.

Впрочем, не только с детьми Филипп видится редко. Своего отца, известного артиста Бедроса Киркорова, он тоже видит нечасто, и это его очень печалит. Более того, Филипп даже хотел бы извиниться за это. "В последнее время я особенно понимаю, что ему все-таки уже 86 лет и он – самый близкий человек, который у меня остался (за исключением моих дяди и тети – они также всегда рядом)", – констатировал Киркоров.

Филипп не скрывает, что боится потерять отца, боится об этом думать. "Ни одна технология XXI века не заменит живого общения. Особенно с родителями и особенно – с теми, которые уже в возрасте, ведь ты осознаешь, что с каждым годом риск потерять их все больше и больше. Не хочется об этом думать, но и не думать об этом нельзя", – цитирует Филиппа Киркорова Woman.ru.