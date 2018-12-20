Рэпер Гнойный подрался с карликом (видео)

Хип-хоп-музыкант Вячеслав Машнов, известный слушателям как Гнойный или Слава КПСС, устроил драку с карликом. Видеозапись появилась на YouTube-канале блогера Юрия Хованского.

В ролике исполнитель в юмористической форме рассказывает, как нужно бороться с нечестным вором-карликом, который хочет присвоить себе чужое художественное произведение или ценную вещь. Своего противника он назвал Эльдаром – отсылка к популярному видеоблогеру Джарахову, который известен своим низким ростом. Недавно музыкант обвинил его в плагиате.

Рэпер рассказывает, как человек небольшого роста может легко проникнуть в дом жертвы – прикинуться ребенком или залезть в большой рюкзак – и похитить имущество. Чтобы победить плохого героя, Гнойный выбирает весьма негуманный способ: он предлагает убить карлика несколькими выстрелами в голову.

Ранее поп-группа Serebro представила клип на песню "Пятница". В ролике участницы коллектива провозглашают себя законодательницами трендов: они бреют рэпера, похожего на Фейса, выбирают образ для парня, напоминающего Элджея. Певицы также подсказали ненастоящему Ильичу движения для клипа Little Big SKIBIDI.