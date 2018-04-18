Дерзкий рэпер напал на блогера Соболева

Популярный среди полодежи рэп-исполнитель, известный под сценическими псевдонимами Слава КПСС и Гнойный, записал дисс (современную версию эпиграммы) на блогера Николая Соболева, передает телеканал "360". Музыкант обвинил молодого человека в том, что тот распространяет в Сети непроверенную информацию и не имеет своего мнения ни по одному из поднимаемых вопросов. "Ты не рупор, Коля, ты медийный флюгер", – говорится в одной из строчек песни.

Кроме того, Гнойный сравнил блогера с чумной крысой, разносящей вместо болезни информацию. По всей видимости, рэпер имеет ввиду нагнетание массовой истерии вокруг сетевых групп, провоцирующих подростков на самоубийства, а также распространение информации о "сотнях погибших" в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".