Пока Галкин с детьми: Пучачеву застали на празднике под ручку с другим

Алла Пугачева приняла участие в съемках очередного новооднего огонька. И пока Максим Галкин показывает подписчикам видео, на котором он гуляет с детьми, композитор Игорь Николаев выкладывает снимки, на которых они идут с Примадонной под ручку.

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