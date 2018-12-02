Пока Галкин с детьми: Пучачеву застали на празднике под ручку с другим

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Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Алла Пугачева приняла участие в съемках очередного новооднего огонька. И пока Максим Галкин показывает подписчикам видео, на котором он гуляет с детьми, композитор Игорь Николаев выкладывает снимки, на которых они идут с Примадонной под ручку.

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Даже самые преданные поклонники уже не могут точно вспомнить, когда именно Алла Пугачева объявила о своем уходе со сцены. Впрочем, это неудивительно, ведь после этого певица все равно радует народ появлениями на телеэкранах и даже иногда поднимается на сцену.

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Приняла она участие и в съемках очередного новогоднего огонька. Мало кто сомневался, что встреча 2019 года у телезрителей пройдет без присутствия Примадонны, однако окончательно все страхи и тревоги развеял композитор Игорь Николаев, выложив на своей странице в Instagram фотографию со съемок.

На снимке он идет с Аллой Пугачевой под ручку. Из-за особенностей композиции создается ощущение, что певица опирается на Игоря Николаева, так как сама идти не может. Однако это впечатление ошибочно, о чем красноречиво свидетельствует цветущий вид артистки.

Подписчики Игоря Николаева отметили шикарную фигуру Примадонны и отметили, что вместе они – прекрасная пара. А вот где в этот момент находится законный супруг певицы – неизвестно. На своей странице в Instagram он опубликовал видеозапись, на которой гуляет с детьми.

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Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

Напомним, ранее Алла Пугачева призналась, что когда впервые увидела Максима Галкина, по ее телу будто пробежал электрический ток. "Я даже не поняла, что это – не любовь, не какой-то особый интерес, а ток по всему телу", – призналась она в эфире программы "Русские сенсации" на телеканале НТВ.

Автор: Геннадий Куприянов2 декабря 2018, 16:13
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