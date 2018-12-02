Юная любовница раскрыла интимные тайны рэпера Гуфа

Рэпер Алексей Долматов, известный под сценическим псевдонимом Гуф, которому приписывали роман с певицей Кети Топурия, завел роман на стороне с 18-летней девушкой из Екатеринбурга. Она без какого-либо стеснения рассказала о своих отношениях с музыкантом с весьма интимными подробностями.

О том, что между Кети Топурия и рэпером Гуф установились более чем дружеские отношения, поговаривали давно. Сами музыканты расставлять все точки над "i" не спешили. Поэтому их роман проходил по разряду неподтвержденных сплетен до тех пор, пока пара не распалась.

А причиной разрыва между влюбленными, поговаривают, стала юная любовница Алексея Долматова, с которой у него на протяжении двух лет были интимные отношения. По крайней мере, она излагает именно эту версию. И девушка без всяких стеснений готова поделиться всеми, даже весьма личными, подробностями своих отношений.

"Он умеет ухаживать, он обаятелен. Мы были похожи внутренне, он даже сам говорил об этом. Нам было хорошо вместе – и душой, и телом. Я даже мечтала выйти за него замуж, подарить ему ребенка", – цитирует StarHit девушку.

С долгосрочными отношениями не получилось, с женитьбой – тоже. С ребенком для рэпера, как утверждает сама девушка, был шанс. Она забеременела, но Гуф не поверил, что ребенок его, ведь он всегда предохранялся. В итоге девушка решилась на медикаментозный аборт на ранней стадии.

Тем не менее, она готова простить музыканта и до сих пор вспоминает его достоинства как мужчины. "Скажу честно: он был хорош только в постели. Это в нем меня привлекало больше всего. У него очень хороший язык, и он знает, как удовлетворить женщину", – без тени смущения рассказала юная соблазнительница.

Она добавила, что музыкант делал ей шикарные подарки. "Дарил мне подвеску с бриллиантами в форме креста, плюшевого медведя, кофту. А еще оставил на память свой халат", – призналась девушка. Цена одного только крестика, по ее словам. составляет порядка полутора миллиона рублей. Такой же есть и у Кети Топурия.

Любовница также рассказала, и-за чего именно расстались певица и рэпер. Якобы Кети Топурия услышала их разговор по телефону и ей это не понравилось, после чего все было кончено.