Оголившихся Лорак и Топурию распекли за чрезмерную сексуальность
Известный в Сети блогер Лена Миро, видимо вдохновившись фоторепортажем с премии от "Дни.ру", раскритиковала слишком вызывающие наряды артисток. По ее словам, Ани и Кети пытаются доказать всему миру, что все еще могут вызывать желание у противоположного пола.
"У нас женщина, которой изменили, бросается панически доказывать свою сексуальную востребованность. В ход идет откровенная одежда, каблуки, боевой раскрас, абонемент в финтес-клуб (наконец-то!), пластические операции. Так женщина, которой изменили, пытается объяснить миру, что с ней – все в порядке, что она пригодна к сексуальному употреблению. Она -не дефективная, не бракованная, просто мужик козлом оказался", – отметила блогер на своей странице в ЖЖ.
Лена уверена, что Лорак и Топурия стали жертвами ошибочных гендерных стереотипов, которые очень распространены в России. "Чтобы общество женщину не осудило, она обязана быть *** (Сексуально привлекательной. – Прим.ред.) или матерью. Либо выгляди, как соска, либо роди. Только так ты можешь считаться успешной женщиной в России образца 2018 года", – резюмировала Миро.
Напомним, что недавно в щекотливой ситуации оказался и муж певицы Ани Лорак. Мурата сняли в караоке-баре с женщиной, совсем не похожей на его супругу, в результате чего разразился скандал. Говорят, артистка оформляет развод.
На адюльтере поймали и возлюбленного Кети Топурии, рэпера Гуфа. 18-летняя девушка из Екатеринбурга заявила журналистам, что уже несколько лет состоит в интимной связи с исполнителем. В качестве доказательства она предъявила переписки и аудиосообщения.
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