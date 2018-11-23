Оголившихся Лорак и Топурию распекли за чрезмерную сексуальность

На премии Super Women по версии журнала GQ все взгляды были прикованы к певицам Ани Лорак и Кети Топурии. Артисток объединяет не только общая беда – предательство любимых мужчин, но и любовь к откровенным нарядам.

Известный в Сети блогер Лена Миро, видимо вдохновившись фоторепортажем с премии от "Дни.ру", раскритиковала слишком вызывающие наряды артисток. По ее словам, Ани и Кети пытаются доказать всему миру, что все еще могут вызывать желание у противоположного пола.

"У нас женщина, которой изменили, бросается панически доказывать свою сексуальную востребованность. В ход идет откровенная одежда, каблуки, боевой раскрас, абонемент в финтес-клуб (наконец-то!), пластические операции. Так женщина, которой изменили, пытается объяснить миру, что с ней – все в порядке, что она пригодна к сексуальному употреблению. Она -не дефективная, не бракованная, просто мужик козлом оказался", – отметила блогер на своей странице в ЖЖ.

Лена уверена, что Лорак и Топурия стали жертвами ошибочных гендерных стереотипов, которые очень распространены в России. "Чтобы общество женщину не осудило, она обязана быть *** (Сексуально привлекательной. – Прим.ред.) или матерью. Либо выгляди, как соска, либо роди. Только так ты можешь считаться успешной женщиной в России образца 2018 года", – резюмировала Миро.

Напомним, что недавно в щекотливой ситуации оказался и муж певицы Ани Лорак. Мурата сняли в караоке-баре с женщиной, совсем не похожей на его супругу, в результате чего разразился скандал. Говорят, артистка оформляет развод.

На адюльтере поймали и возлюбленного Кети Топурии, рэпера Гуфа. 18-летняя девушка из Екатеринбурга заявила журналистам, что уже несколько лет состоит в интимной связи с исполнителем. В качестве доказательства она предъявила переписки и аудиосообщения.