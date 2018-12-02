Легендарная участниц "Дома-2" рассказала о возвращении на шоу

Ольга Николаева, больше известная под своим сценическим псевдонимом Солнце, была одной из тех участников телепроекта "Дом-2", которые появились там в самом начале съемок и больше всех запомнились зрителям. Возвращаться на шоу она, по собственному признанию, не собирается.

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