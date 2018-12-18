Глушко шокировал снимком с обвисшей грудью

Известный актер и бодибилдер Сергей Глушко опубликовал в своем Instagram фотографию из бани. Многие подписчики обратили внимание, что звезда уже не в идеальной форме.

На снимке Глушко позирует с голым торсом и в одной шапочке. В подписи к снимку он спросил у своих поклонников, как они греются в холодную погоду. "Ну я пошел... В баню! А как греетесь вы в эти холода?" – поинтересовался он.

Многие пользователи заявили, что мужчина совсем перестал следить за собой. "Грудь как у женщины – обвисшая!", "Серега, займись уже фигурой, а?", "Ваша грудь похожа на женскую, это некрасиво", "Фу! Как так можно?! Даже у меня грудь меньше…" – передает их слова Пятый канал.

Некоторые комментаторы стали соревноваться в остроумии: "Кормящий отец", "Конкуренция Семенович", "Грудь больше, чем у некоторых девушек", "Если закрыть лицо и не знать, что это Вы, можно подумать, что это Волочкова в бане!"

Ранее супруг певицы Наташи Королевой разместил новогодний ролик в Instagram и похвастался тем, что увидел настоящих северных оленей Санта-Клауса. Видео он сопроводил подписью, возмутившей некоторых подписчиков.

"Лапландия. Северно-Южный полюс", – пояснил он. Один из пользователей отметил, что Сергей плохо учил географию в школе, раз не знает, что полюса с двойным названием не существует.