Невежда Тарзан попутал берега

Супруг певицы Наташи Королевой разместил новогодний ролик в своем Instagram. Некоторых подписчиков возмутила подпись под видеозаписью. По мнению интернет-пользователей, Сергей Глушко явно плохо учил географию в школе.

В ролике бодибилдер хвастается тем, что увидел настоящих северных оленей Санта-Клауса. "Друзья мои! Мы в Лапландии. Это настоящие олени Санта-Клауса… Красавцы!" – рассказал подписчикам Глушко. Видео он сопроводил короткой подписью. "Лапландия. Северно-Южный полюс", – пояснил он.

Один из пользователей отметил, что Сергей плохо учил географию в школе, потому что не знает, что полюса с двойным названием не существует. "Полюс бывает или южный, или северный. Но никак не через черточку", – написал возмущенный комментатор.

Остальные подписчики не обратили внимания на ошибку Сергея и принялись восхищаться животными: "Красивые олени", "Как из сказок!", "Какие классные!", "Мы поедем, мы помчимся на оленях на работу!", "Это чудо!" Один из пользователей попросил Тарзана лично поговорить с владельцем оленей. "Сережа, скажи Деду Морозу, что мы его ждем. Заявку на подарки выслали. Проследи, пожалуйста!" – написал он.

Недавно певица Наташа Королева рассказала в своем Instagram, что в ее квартиру в Москве залетела летучая мышь. Артистка отметила, что уже десять лет живет в этом доме, но такое случилось впервые. "Дорогу попутала, ну а мы, конечно, мягко сказать, от страха и неожиданности *** (испугались. – Прим. ред.) усе!!!" – написала она в соцсети.

Любопытно, что животное посетило звезду сразу после празднования Дня всех святых. Отважный Сергей Глушко поймал незваного гостя и выпустил. При отлове животное не пострадало.