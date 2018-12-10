"Я никуда не попадал": Панин опроверг сообщения об аварии

Алексей Панин опроверг сообщения о том, что он попал в автомобильную аварию и получил травму головы. Об этом актер рассказал в интервью российскому изданию.

Скандальный артист признался, что устал от ложных слухов. Он сообщил, что во время предполагаемой аварии был в ресторане с солисткой поп-группы "Блестящие" Ксений Новиковой. Предыдущий день Панин провел дома с дочерью Аней.

"Я никуда не попадал. Пусть уже пишут, что хотят, мне плевать. Надоело. Сижу в ресторане с Ксюшей из "Блестящих", про аварию ничего не знаю. Вчера тоже все нормально было: весь день с дочкой Нюсей отдыхали, спали дома", – передает его слова "Комсомольская правда".

Сегодня, 10 декабря, появилась новость о том, что на улице Подвойского в Пресненском районе Москвы столкнулись два такси, после чего в них въехала иномарка Mercedes, пассажиром которой был артист. В результате дорожного инцидента Алексей получил серьезную травму головы, но от госпитализации отказался, передает RT.

На улице Подвойского действительно недавно произошла автомобильная авария, рассказал источник РИА ФАН. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. По этой причине данные об участниках не были переданы в дежурную часть.

Панин также разместил видеоролик, в котором обратился к поклонникам. Он заявил, что слухи о его смерти распространяют недоброжелатели. Вместе с дочерью, сценаристом Лией Скворцовой и Денисом Ковальским актер направляется на съемки программы "День со звездой", сообщает Пятый канал.

В начале декабря эпатажного артиста сняли с рейса Стамбул – Москва. Он курил в туалетной комнате, пил алкоголь и громко рассказывал другим пассажирам, как правильно закрывать детектор дыма салфеткой. Кроме того, Панин требовал у присутствующих ручку для раздачи автографов, периодически выкрикивая, что он звезда и в России ему ничего не будет. На замечания бортпроводников реагировал в грубой форме.

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной уже дал оценку поведению актера. Он заявил, что ведомство не может назвать поведение Алексея дебошем, поскольку на борту не было драки. По его словам, актера оштрафуют только за курение в лайнере. Звезде предстоит оплатить штраф в размере до 1,5 тысячи рублей.