"Было страшно": родившая Тодоренко ошарашила заявлением

Регина Тодоренко рассказала поклонникам о своих страхах. Ставшая мамой телеведущая продолжает информировать подписчиков в Instagram обо всем, что с ней происходит.

Едва успев родить сына, Регина Тодоренко заговорила о работе. Звезда интересуется у своих поклонников, что делает их счастливыми. И признается, что ей было очень страшно, когда она решилась взяться за создание собственного шоу.

"Для меня, например, счастье – заниматься любимой работой. Когда год назад я решила покинуть шоу "Орел и решка", чтобы создать собственное шоу, думаете, мне не было страшно? Еще как было!" - написала Регина в своем микроблоге.

Телеведущая называет причины своего страха: она не знала, каким будет шоу, понравится ли оно зрителям. Еще одна проблема, которая беспокоила звезду: необходимость собирать команду, которая будет думать так же, как она. Но в итоге Регина гордится тем, что у нее получилось.

Напомним, телеведущая продолжала работать даже на последних сроках беременности и запустила собственное шоу "Пятница с Региной". А на днях Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями. Малыш появился на свет в одной из столичных клиник. Поклонники поздравляют звездную семью с пополнением, желают новорожденному и его маме крепкого здоровья.

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли тайную свадьбу 25 октября. Тогда свой день рождения отмечали Влад и отец Регины (которому исполнилось 55 лет), а влюбленные решили объединить все три праздника.

А грядущее пополнение в семье пара долгое время скрывала. Позже Регина объяснила, что для нее беременность – это "очень личное событие".