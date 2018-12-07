Топалов увез Тодоренко и новорожденного сына в неизвестном направлении

Весь день папарацци следили за крыльцом обычного московского роддома. Репортеры ждали выписки звезды и ее малыша.

На днях певец Влад Топалов и его супруга телеведущая Регина Тодоренко стали родителями. О пополнении в семействе молодые люди сообщили сами, через соцсети. Однако сразу после радостного объявления знаменитости затаились.

Регина и Влад пока не публикуют фотографий малыша и не рассказывают о его самочувствии. В своих микроблогах они пишут на отвлеченные темы.

Подобная таинственность вынудила прессу начать слежку за Топаловым и Тодоренко. Папарацци засели в кустах напротив роддома, ожидая появления вместе с Владом толпы родственников, фотографов и множества шаров.

Однако молодые родители вышли из больницы в сопровождении младшей сестры певца Алины. Регина аккуратно несла новорожденного на руках. Вместе они сели в машину и уехали в неизвестном направлении. Об этом сообщает Super.ru.

Напомним, на днях 28-летння Регина Тодоренко и 33-летний Влад Топалов впервые стали родителями. Малыш появился на свет в одной из столичных клиник. Вес малыша при рождении составил – 3,690 килограммов, а рост – 59 сантиметров.