Так дешевле: отказавшийся платить алименты Глушаков пригрозил убить жену

Жена написала заявление в полицию на Дениса Глушакова. По словам Дарьи, футболист грозился ее убить.

В УВД ЗАО по Москве подала заявление на мужа Дарья Глушакова. Как компетентно передает Telegram-канал Mash, футболист крепко достал супругу – он не только отказался платить алименты, но и пообещал ее убить: говорит, так дешевле. Дарья утверждает, что у нее есть и аудиозапись с угрозами супруга.

Ранее появилась информация, что спортсмен подал в полицию заявление на свою жену, обвинив в мошенничестве. Наблюдатели считают, что футболист предпринял такой шаг, чтобы избежать выплаты алиментов. Недавно с имущества Глушакова был снят арест. Согласно некоторым данным, спортсмен поспешил вывести с банковских счетов жены 300 миллионов рублей. Ни футболист, ни его супруга пока эту информацию не прокомментировали.

Адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин в беседе с журналистами признался, что пока не в курсе истории с заявлением футболиста. Однако, по его мнению, это вполне может быть правдой. По словам Жорина, Глушаков пытается подойти к разводу "креативно", но у него пока не очень получается.

Напомним, скандал вокруг капитана футбольного клуба "Спартак" разразился в начале осени. Дарья Глушакова застала мужа в сауне с незнакомой девушкой и сняла их на видео. После обнародования пикантного ролика она намеревалась развестись с Денисом.

Позже стало известно, что спортсмен перестал выплачивать алименты на содержание семилетней Валерии и полуторагодовалой Александры. Глушаков, в свою очередь, утверждал, что жена не дает ему видеться с детьми. Бракоразводный процесс продолжается.