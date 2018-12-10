Дочь пожелтевшей звезды "Отпетых мошенников" молит Малахова о помощи

Экс-участник группы "Отпетые мошенники" Игорь Богомазов стал героем программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" телеканала "Россия 1". Артист, выкрасивший волосы в ярко-желтый цвет, встретился со своей 17-летней дочерью Варварой, которую назвал "моральной уродкой".

В студии также появились жены Богомазова – бывшая Юлия и нынешняя Виктория. Экс-супруга заявила, что звезда не платит алименты на содержание дочери. На момент съемок Игорь задолжал наследнице более 600 тысяч рублей. Также Юлия сообщила, что вокалист заставляет дочь пройти ДНК-тест на установление родства и унижает девушку в переписке.

"Он причинил мне много боли и зла. Первое – он отобрал имущество. Когда я за него вышла замуж, то часто слышала выражения людей, что я сделала это только из-за его популярности. Но просто все так сложилось. Тогда они были на пике популярности, была песня "Люби меня, люби". На самом деле у него не было ничего. Он жил с мамой и сестрой, и в принципе, на сегодняшний день у него ничего и не появилось", – сообщила Юлия Богомазова.

В ответ Игорь заявил, что экс-супруга его оклеветала. Он ежемесячно перечисляет деньги дочери и периодически дарит подарки. Он отметил, что действительно грубо общался с Варварой по эсэмэс, но это обусловлено поведением девушки и ее матери.

Варвара также стала героем программы. По словам наследницы звезды, отец оскорбляет ее из-за плохих оценок. "Как-то другое в голове. Я никогда не видела, чтобы папа приходил в школу. Но мне об этом говорят одноклассники. Это мне мешает. Он смотрит мой электронный дневник, а потом пишет сообщения, что я глупая и не учусь", – рассказала дочь Богомазова съемочной группе "Прямого эфира".

За экс-участника группы "Отпетые мошенники" вступилась нынешняя жена Виктория. Женщина заявила, что Игорь часто общается с наследницей и задолжал ей всего 80 тысяч, которые постепенно выплачивает. Недавно Варвара приходила к отцу на концерт, они отлично провели время. Также возлюбленная артиста отметила, что девушка не посещает школу, потому что помогает маме с двумя младшими детьми.

После в студии появилась Варвара Богомазова. Девушка не понимает, почему ей пришлось проходить унизительное ДНК-исследование. "Честно говоря, когда я делала этот тест, я была не удивлена, но уже после этого, осознавая эту ситуацию, я не могла понять, почему он так делает", – рассказала наследница певца. Она попросила ведущего Андрея Малахова о помощи. Девушка надеется, что ее родителя удастся образумить.

В конце программы Игорь сообщил, что его дочь и ее мать вымогают у него деньги – якобы на лечение. По его словам, за исправление носовой перегородки у него требовали миллион рублей. Дочка заблокировала его в соцсетях, так как обижена на оскорбление "моральная уродка".