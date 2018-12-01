Рассказали и показали: робкую Глюк'оZу научили ублажать мужчин ртом
Певица Глюкоза никогда не отличалась скромностью и свободно рассказывала о свои озорных поступках. Cтоль же откровенна Наталья Ионова оказалась и в вопросах личной жизни.
Ведущая YouTube-канала "Нежный редактор"спросила, действительно ли Глюкоза проходила курсы по оральному сексу. "Это правда. Это был подарок мне на день рождения: я не знала, куда иду. Когда уже прибыла на место, то поняла, где нахожусь" – ошарашила Наталья.
Певица добавила, что у нее были приватные курсы: стесняться было некого. "Конечно, первые десять минут я робела, однако когда мне начали рассказывать, я поняла, что столько всего не знаю, но хочу узнать, ведь это действительно интересно", – заявила она.
После курсов Ионова вышла с ощущением, что может все. Глюкоза даже взяла второй курс, чтобы закрепить навыки.
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