Лишила себя удовольствия: у Лободы серьезные последствия после операции
Лобода старается ограничивать нагрузки, а также тщательно следить за питанием и здоровьем. Певица отказывает себе в разных вкусностях.
"До болезни я очень мало пила воды – сейчас выпиваю как минимум два с половиной – три литра ежедневно. Это самое главное – ее нужно пить очень много! Также я отказалась от жареного, соленого и перченого. Эти правила теперь нужно соблюдать до конца жизни", – рассказала Светлана. Причина диеты заключается в том, что болезнь может вернуться, передает StarHit.
Напомним, 23 октября Светлана Лобода была экстренно доставлена в больницу прямо с репетиции своего нового шоу. Во время исполнения сложного танцевального номера певица почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание. Ей потребовалась срочная операция.
В результате Лобода была вынуждена перенести уже анонсированные концерты. Прямо с больничной койки она обратилась к своим поклонникам. Певица призналась, что после операции плачет от боли и обиды. "Я так ждала этих концертов. Последние полгода мы круглосуточно готовили наше шоу. Я хотела порадовать вас, удивить, вдохновить, отдать вам все, что накопилось во мне – всю мою любовь, все мои песни! Но жизнь – непредсказуема", – заметила Светлана Лобода.
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