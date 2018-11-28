Разогревающаяся "по-собачьи" Лобода взбудоражила народ
В середине октября Светлану подвело здоровье. Во время репетиции знаменитость почувствовала недомогание. Певицу экстренно госпитализировали. Лобода перенесла операцию на почке.
Позже артистка призналась, что в тот момент ей было больно не только физически, но и эмоционально, ведь пришлось отменить гастроли. В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" Светлана обещала поклонникам беречь здоровье и забыть о перегрузках.
И вот, неделю спустя, знаменитость снова в строю. В личном микроблоге она опубликовала видеозапись, на которой запечатлена ее подготовка к выступлению.
Лобода выполняет упражнение для разогрева связок: дышит "по-собачьи" в такт аккомпанементу. "Дыши, Светик, дыши. За 15 мин. до", – прокомментировала видео знаменитость.
Поклонники отмечали, что их любимица – настоящий трудоголик. "Жесть это как так можно то? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какое необычное распевание😂", "Ничего себе!Умничка", "это лучшее видео 😂😂🙈", "Разминка сексапил!🔥", "Звучит безумно смешно😂😄", "Какие только упражнения не придумывают 😄", "Супер,не все звезды так смогут👍", – рассуждали пользователи Сети.
Между тем это не единственное упражнение, которое выполняет Светлана. В одном из интервью знаменитость рассказала, что ежедневно работает над вокалом. Достигать новых высот Лободе помогает опытный педагог.
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