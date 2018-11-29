"Обожаю всех": растаявшая Лобода в восторге от черных красавцев

Украинская певица Светлана Лобода недавно опубликовала в своем Instagram трогательный снимок с собаками. Звезда призналась, что очень любит этих животных.

На фотографии Лобода стоит рядом с черными и белыми пуделями. Исполнительница позирует в черной футболке, красной клетчатой рубашке, джинсах и массивных кроссовках. В подписи к снимку звезда рассказала, что однажды звукорежиссер очень сильно разозлился на нее и назвал колли из-за новой прически. И теперь Светлана шутливо спрашивает у своих подписчиков, был ли он прав. В конце она призналась, что обожает всех собак.

"Однажды , в жесткой дискуссии , в порыве гнева, мой звукорежиссер типо обозвал меня :

– а ты , а ты – колли !!!🐶😂 в тот день я пришла на концерт с новой причёской ))) .

так до сих не пойму – похожА ??!😁🧐 обожаю всех 🐶🐶🐶 а ты? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – обратилась к своим подписчикам звезда.

Один из поклонников артистки отметил, что действительно между ними есть небольшое сходство: "Вы похожи". Многим подписчикам очень понравился новый снимок на странице певицы. Они считают, что Лобода выглядит прекрасно: "Красотка", "Очень милые", "Какие лапочки", "Ого, как это мило! Ты во всей этой красоте прекрасна! Счастливая такая и по-особенному красивая". Один из пользователей в шутку написал, что с удовольствием забрал бы к себе Светлану. "А я вас обожаю и хочу вас забрать, можно?" – с улыбкой спросил комментатор.