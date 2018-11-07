После расставания с Лопыревой Басков набросился на незнакомку

"Золотой голос России" осчастливил свою поклонницу. Николай Басков расцеловал зрительницу после концерта в Каунасе.

Подробности поездки в Литву Николай Басков изложил в своем микроблоге Instagram. На кадрах опубликованного ролика видно, как во время концерта звезды в Каунасе к сцене подошла поклонница. Артист расцеловал обнявшую его женщину в зеленом. А потом исполнил специально для нее песню "С днем рождения тебя".

К поздравлениям присоединился весь зал. Получившая персональное поздравление от кумира женщина ушла из зала счастливой – под бурные аплодисменты остальных зрителей.

Напомним, что несколько недель назад и сам Басков отмечал день рождения. 15 октября артисту исполнилось 42 года. Близкие и коллеги наперебой поздравляли Николая. Филипп Киркоров разместил в микроблоге подборку из совместных с Басковым архивных снимков, пишет Teleprogramma.pro.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что 35-летняя Виктория Лопырева беременна. Поводом для слухов послужили фотографии и видео гламурной блондинки, на которых любительница обтягивающих нарядов и разнообразных бикини стала демонстрировать свободные костюмы.

Первый, о ком все подумали как об отце ребенка, – Николай Басков. До последнего времени утверждалось, что "натуральный блондин" и модель любят друг друга и должны сыграть свадьбу. Однако певец сообщил, что еще в январе расстался с Викторией и к беременности сексапильной блондинки не имеет никакого отношения.

