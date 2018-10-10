Тело начинает вибрировать: Басков откровенно о любимой позе

Натуральный блондин отечественной эстрады признался в сокровенном. Он рассказал, чему его научила знаменитая оперная дива Монтсеррат Кабалье.

Трудоспособности Николая Баскова можно позавидовать. При этом сам певец признался, что совершенно не устает.

По словам исполнителя, особым приемом расслабления с ним поделилась мировая знаменитость. Артист рассказал, что, когда занимался у Монтсеррат Кабалье, она научила его технике дыхания, основанной на медитации.

Теперь, когда Баскову становится тяжело, он знает, что делать. Помогает ему в этом совет звезды и любимая поза. "Есть упражнения, их можно в интернете найти. Вдох–выдох в определенной позе. Когда тело начинает вибрировать, ты готов", – цитирует Баскова Пятый канал.

А еще Николай признался, что каждый раз, выходя на сцену, читает про себя молитвы. Ведь только себе доверять, по его мнению, нельзя, важно иметь поддержку свыше.

"Вы знаете, я пришел к мнению, что мне ничто человеческое не чуждо. Я совершал не очень правильные поступки, но от этого не уйти… Всегда, когда я начинал петь в оперных театрах, я всегда обращался ко Всевышнему, молился. Без этого нельзя. Это внутреннее состояние, ты один выходишь, и нужна поддержка", – отметил артист.

Напомним, Кабалье скончалась 6 октября после долгой болезни. Ей было 85 лет. Свои последние дни Монтсеррат провела в одной из клиник Барселоны.