После страшной болезни изменившаяся дочь Андрея Кончаловского вышла в свет

На шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека" телеканала "Россия 1" появилась дочь Андрея Кончаловского Дарья. Она поддержала свою мать, актрису Ирину Бразговку.

Ирина Бразговка познакомилась с Андреем Кончаловским, когда ей не было еще 20 лет. Режиссер сразу обратил на нее внимание. "Это было ужасно, потому что я чувствовала себя голой. Все вроде было хорошо, но меня так рассматривали, я очень стеснялась. Мне кажется, ему это даже понравилось", – призналась она.

Актриса сообщила, что ей всегда нравились мужчины старше нее. "Я знала, что у него есть жена (актриса Наталья Аринбасарова. – Прим. ред.), но меня, честно вам скажу, Господи, прости меня, это не интересовало совсем. Я настолько доверяла ему как человеку, как личности, я верила, что он ничего не сделает противоестественного и безнравственного", – объяснила актриса.

При этом Бразговка понимала, что ее отношения с Кончаловским – на время, и приняла, что является лишь эпизодом в его жизни. Действительно, вскоре режиссер покинул страну, а она узнала, что ждет ребенка. Однако решила ничего не говорить Андрею. К тому же Ирина встретила другого мужчину и на вопрос, его ли это ребенок, ответила ему: да.

Родилась Дарья. У девочки обнаружились серьезные проблемы со здоровьем. "Даша оказалась больна какой-то внутриутробной инфекцией, очень серьезной, в результате которой была поражена печень", – сообщила Бразговка.

Дальше началась борьба за жизнь девочки. "Это долгие какие-то больницы, бесконечные, с переливаниями крови, заражением при этих переливаниях новым гепатитом. Это была бесконечная борьба за жизнь", – заключила актриса.

В то время ее поддерживал любимый мужчина Александр, которому Ирина родила дочь Александру. Однако артистка подчеркнула, что ее возлюбленный был несвободен. "У него была жена. Боря, все очень сложно в этой жизни! У него была жена и ребенок, представляете, какой ужас?!" – со смехом сообщила Бразговка и заявила, что никогда не хотела замуж, зато хотела детей. В итоге они все же расстались, потому что Ирина устала от таких отношений.

Когда Дарье было 17 лет, объявился Андрей Кончаловский. Ему рассказали, что у него есть внебрачная дочь, которой нужна помощь, ведь оставшаяся одна Бразговка не справлялась с двумя дочерьми. Режиссер стал давать деньги, Ирина отправила Дарью на курсы английского языка, а младшая заходила к нему в монтажную.

Разумеется, Кончаловский сомневался, что Даша его дочь. "Но это было лишь раз, потому что дальше он занялся делом. Есть ребенок. С ним надо что-то делать", – рассказала сама Дарья Михалкова, появившаяся в студии. Режиссер отправил ее в Америку, сделал новые зубы, ведь в детстве Дарья их травмировала.

Они поддерживают теплые отношения. Дарья подарила отцу внуков, периодически бывает с ними в его доме на Николиной горе. Она сильно изменилась – из невзрачного подростка превратилась в привлекательную женщину со стильной стрижкой и в модных очках. "Он очень искренний, богатый человек, он умеет все богатство, всю мудрость очень просто подать. Ты понимаешь, что за словами скрывается гораздо больше, чем там есть. У него", – высказалась об Андрее Кончаловском наследница.