Обманутая Максакова капитулировала перед молодым мужем

Мария Максакова отозвала иск, в котором оспаривала сделку по продаже своей элитной квартиры. Как отметила ее адвокат, оперная дива приняла такое решение добровольно.

Детективная история, которая разворачивается с квартирой Марии Максаковой на Краснопресненской набережной, вышла на новый виток. В Пресненском суде Москвы было объявлено, что оперная исполнительница отозвала свой иск, в котором хотела оспорить сделку по продаже этой элитной недвижимости.

Об этом сообщила официальный представитель Марии Максаковой адвокат Анна Лазарева. "…Прошу суд производство по делу прекратить; мы отказываемся от иска в полном объеме", – цитирует адвоката певицы РИА Новости. Отметим, что самой артистки на заседании не было, однако та же Лазарева уточнила, что решение Максаковой было принято добровольно.

Судья Артем Кузьмичев удовлетворил заявление оперной исполнительницы и подчеркнул, что повторное обращение в суд по аналогичным основаниям не допускается. Уже после заседания Анна Лазарева объяснила решение Марии Максаковой. По ее словам, изначально способ защиты права был выбран неверно. Поэтому в Пресненском суде еще будут рассмотрены два иска, в том числе о признании сделки недействительной. Беседы по этим делам назначены на 8 ноября.

Лазарева передала журналистам и слова Максаковой о своем молодом муже. Якобы пока она верит в непричастность к квартирной махинации своего избранника, который взялся продать ее московскую квартиру, чтобы на вырученные деньги артистка могла приобрести жилье в Киеве, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Ранее новый хозяин семикомнатной квартиры оперной певицы Мурат Миржоев рассказал о сделке с молодым мужем артистки Далхатом Халаевым. По словам Миржоева, он приобрел жилье по заниженной цене – 45 миллионов рублей. Перепродать квартиру он собирался за гораздо большую сумму, но после громкого скандала в виде исключения готов вернуть ее прежним владельцам за те же деньги, за которые купил. В свою очередь Халаев отметил, что получил от Миржоева только три с половиной миллиона рублей, а обещанная сумма якобы превышала 100 миллионов. Мужчина признался, что ему очень стыдно: он не смог оправдать доверия знаменитой супруги, которая с его помощью надеялась продать квартиру.