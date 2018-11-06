"Я стала чеченкой": сенсационное признание Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова продолжает эпатировать. На сей раз скандально известная балерина сделала заявление, что стала чеченкой.

Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анастасия Волочкова опубликовала видео, на котором запечатлен ее отец Юрий Волочков, который на протяжении многих лет разбит инсультом и передвигается на инвалидной коляске. Сейчас же балерина обнародовала радостную новость, что отец встал из кресла и пытается передвигаться самостоятельно.

Анастасия призналась, что расплакалась, увидев титанические попытки отца ходить. "С какой самоотверженностью все врачи и персонал пытаются поставить его на ноги!🙏🏻 Он ведь был без движения 10 лет после инсульта..😔 Работа психолога Ирины просто бесценна! В этом месте работают святые люди!🙏🏻 Я приеду к вам после концерта. Мои дорогие, я счастлива, что нашла ваш пансионат благодаря друзьям. Спасибо каждому из вас за опеку над людьми старшего поколения, кто беспомощен без вашей поддержки. В этот день Иконы Казанской Божией Матери я вновь молюсь о всех вас!🙏🏻 Храни вас Бог! И я рада буду посетить ваш пансионат в Москве", – написала расчувствовавшаяся Волочкова.

Поклонники осыпали балерину поздравлениями и словами поддержки. Однако нашлись и те, кто нашел повод уколоть артистку. "Анастасия, вас прямо кидает из стороны в сторону, то голой на весь мир, то помолюсь...Вы уж опредилитесь кто вы православная христианка или .... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала одна из подписчиц странички балерины.

По всей видимости, интернет-пользовательница имела в виду публикации, которые Анастасия сделала ранее. На них балерина запечатлена отдыхающей в бане, причем на одном фото – абсолютно без одежды. Интересно, что Волочкова не замедлила с ответом. "Я теперь чеченка..." – сообщила балерина.

Заявление артистки произвело эффект разорвавшейся бомбы. В комментариях подписчики взорвались отзывами на это сообщение. "вы национальность с каждым новым мужиком меняете? Хамелеон ёпрст 😂", "а чеченцы знают об этом?", "а чеченки фоткаются полуголые в сауне???" – так звучала лишь часть едких высказываний подписчиков.