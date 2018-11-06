"Где лучше, туда и пойду": Бузова разочаровала известную ведущую

Ведущая шоу "Ревизорро" Ида Галич дала интервью. В нем женщина рассказала о том, какое впечатление на нее произвели Ольга Бузова и Елена Летучая.

Ида Галич стала очередным звездным гостем шоу канала "Нежный редактор" на YouTube и рассказала о том, как у нее изменилось мнение об Ольге Бузовой. С ведущей скандально известного телепроекта "Дом-2" Ида познакомилась в караоке. Бузова попросила Галич поддержать ее новую песню в Instagram, взамен предложив некую коллаборацию. Та, совершенно очарованная Ольгой, согласилась.

Спустя время Ида встретила Ольгу на красной дорожке одного мероприятия, где та была не только гостьей, но и ведущей. Галич записывала влог для своего шоу "Звездные флюиды". Увидев Бузову, Галич обрадовалась – ведь, по ее расчетам, они подружились, да еще и коллаборацию та пообещала. Когда Ида попросила об интервью, Ольга сослалась на боль в горле и отказалась. А уже в следующую минуту Бузова, по словам Галич, давала интервью крупному каналу. В свою очередь Ида располагала только маленькой влог-камерой и шнуровым микрофоном.

"Понимаю, что глобально ничего не произошло плохого, меня никто не задел. Просто, если я вижу в людях нотку типа "где лучше, туда и пойду"... Когда я это вижу в человеке, любом, я в нем очень сильно разочаровываюсь", – пояснила Галич и призналась, что с нее упали розовые очки.

Неоднозначное впечатление у Галич осталось и от общения с Еленой Летучей. С ней Ида пересеклась на презентации нового сезона СТС. По признанию Галич, она не очень удачно пошутила. "Я подошла и спросила: "Когда Вы уходить будете, скажите – я Ваше место приду займу". В контексте это было очень смешно, я высмеяла (то, что сейчас Галич ведет "Ревизорро", где раньше работала Летучая. – Прим. ред.)... Она не щадила меня в выражениях: "Я не понимаю, кто Вас вообще нанял, Вы же несмешная..." – рассказала Ида.

Галич сообщила, что ей очень нравилась Летучая. "Но в жизни она, как мне показалось, чуть более высокомерная", – отметила телеведущая. При этом она подчеркнула, что Елену сделало популярной шоу "Ревизорро". Мол, до этого ее никто не знал. Галич подчеркнула, что "Ревизорро" и Летучая были "крутым союзом".